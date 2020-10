Vicenza-Salernitana 1-1, Castori: «Prova di grande solidità» Il tecnico dei granata preoccupato per le condizioni di Lombardi, Gondo sarà ancora out

Fabrizio Castori guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il pari conquistato dalla Salernitana in casa del Vicenza. «Abbiamo disputato una buona partita contro un avversario agguerrito. Abbiamo giocato a specchio col Vicenza favorendo i ritmi alti e i contropiedi. Siamo stati bravi a sostenere i ritmi e questo dimostra che la squadra sta entrando in forma. Correndo tanto, è inevitabile, abbiamo lasciato per strada un po’ di lucidità sotto porta». In linea di massima, però, al tecnico è piaciuto l’atteggiamento dei suoi uomini. «Mi è piaciuta la compattezza e la voglia di capovolgere la situazione quando avevamo il pallone. La squadra ha saputo tenere bene il campo. Peccato per il gol subito».

A preoccupare sono le condizioni di Lombardi, uscito per infortunio. «È un problema muscolare. Con il Pisa, invece, era stata una staffetta preventivata per prendere ritmo e acquisire minutaggio. Speravo potesse farne sessanta oggi e invece è venuto meno. Valuteremo le sue condizioni. Casasola? Spinge tanto, rispetto a Lopez per caratteristiche ma il posizionamento di Kupisz è per garantire copertura e soprattutto equilibrio tattico. Gondo? Domani dovrebbe fare un’ulteriore verifica ma non dovrebbe farcela. Ora bisognerà essere bravi a valutare le condizioni di tutti perché è la terza partita la più difficile in questi tour de force. Tutino? Non è successo niente: lui non si aspettava di uscire dopo aver preso una punizione ma io volevo mettere Anderson per avere un collante tra i reparti».