Salernitana, con l'Ascoli riapre l'Arechi per 700 tifosi I sostenitori potranno acquistare il tagliando per il settore Distinti al costo di 15 euro

Lo stadio Arechi, seppur con capienza ridotta, riapre ai suoi tifosi in occasione della sfida casalinga contro l'Ascoli in programma sabato alle 14. A partire dalle 14 di domani (giovedì 22 ottobre), saranno in vendita i tagliandi per la sfida contro i bianconeri. Saranno disponibili 700 tagliandi nel settore Distinti al prezzo unico di 15 euro in vendita esclusivamente online sul sito www.vivaticket.it. I tifosi dovranno presentare all’accesso allo Stadio “Arechi” autodichiarazione compilata e firmata disponibile qui.

La Salernitana, inoltre, ha comunicato che per gli abbonati della passata stagione «verrà messo a disposizione un voucher per i rimborsi delle partite non disputate causa Covid, nel periodo da marzo ad agosto 2020 così come da normativa del decreto 8 Marzo 2020. Il ritardo del rimborso è causato dal cambio di gestore della biglietteria. A partire da novembre sarà attivata la piattaforma per inoltrare richiesta ed i possessori di abbonamenti che hanno diritto al rimborso riceveranno via email il voucher che consentirà loro di acquistare il ticket per assistere alle prossime gare casalinghe fino ad esaurimento credito ed entro e non oltre il 31/12/2021».