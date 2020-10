Salernitana: Lombardi out 15 giorni, dubbio Schiavone confermate le assenze di Gondo e Bogdan, in mediana chance a uno tra Dziczek e Capezzi

Ne avrà almeno per due settimane Lombardi, l'esterno offensivo della Salernitana che era uscito per infortunio a Vicenza. Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un problema al flessore della gamba destra che lo costringerà a restare ai box per almeno 15 giorni. Una tegola per Castori che gli stava gradualmente concedendo minuti per consentirgli di trovare la miglior condizione. Lombardi, dunque, non ci sarà domani pomeriggio contro l'Ascoli. Ma non sarà il solo indisponibile: confermate le assenze di Gondo e Bogdan che hanno già saltato le ultime due sfide.

Castori, inoltre, dovrà fare i conti con le non perfette condizioni dei calciatori più impegnati in questo tour de force. In avanti la coppia Tutino-Djuric sembra essere obbligata, anche se il bosniaco è apparso molto stanco a causa degli ultimi impegni ravvicinati. Probabile che dovrà stringere i denti almeno nella prima parte di gara. In mediana, invece, Schiavone non è al meglio e dovrebbe lasciare la maglia da titolare a uno tra Capezzi e Dziczek. In difesa dovrebbe toccare a Veseli al posto di Lopez. Ancora una volta, dunque, il turn-over non sarà molto ampio anche se Castori potrebbe gestire in modo differente i cambi, dando un minutaggio maggiore a chi ha giocato meno.