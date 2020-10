Salernitana-Ascoli, i convocati granata: c'è anche Gondo Out Lombardi e Bogdan per la sfida di domani all'Arechi

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Ascoli. A sorpresa è stato inserito in lista anche Gondo che non è al meglio ma che comunque è stato inserito in lista. Out, invece, Bogdan e Lombardi.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Anderson, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.