Reggiana, nuovi casi Covid: a rischio la sfida dell'Arechi Gli emiliani hanno 27 tesserati positivi ma hanno già usufruito di un rinvio del match

Il Covid continua a colpire il mondo del calcio e, in particolare, la serie B. Dopo il rinvio di Virtus Entella-Venezia, anche Cremonese-Brescia è slittata a data da destinarsi a causa di un contagio di un giocatore bresciano. Nelle scorse ore era stata rinviata anche la sfida tra Reggiana e Cittadella per via dei casi riscontrati tra le fila della formazione emiliana. Contagi che continuano a crescere. Oggi la Reggiana ha comunicato che «in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli – giunti nella tarda serata di ieri – sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi di positività al Covid-19. La situazione coinvolge attualmente 27 tesserati: 21 calciatori e 6 componenti dello staff, tra cui allenatore e vice allenatore. Entro la giornata di mercoledì saranno comunicate le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del club». Una situazione monitorata anche dalla Salernitana: gli emiliani, infatti, sabato saranno di scena proprio all'Arechi. Avendo già chiesto e ottenuto un rinvio, non sarà più possibile farlo. La Reggiana, dinque, come previsto dal protocollo, dovrebbe avere a disposizione almeno 13 elementi per poter scendere. Viceversa sarà sanzionata con una sconfitta a tavolino.