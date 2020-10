Salernitana, ampio turn-over con la Sampdoria in Coppa Italia Castori farà rifiatare i calciatori che sono stati impegnati maggiormente in campionato

In campionato ha scelto di affrontare con quasi la setta formazione il tour de force caratterizzato da tre partite in sette giorni. Adesso per la Salernitana è arrivato il momento di rifiatare e di affidarsi al turn-over. In vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma domani pomeriggio a Marassi, il tecnico Fabrizio Castori darà spazio ai calciatori che, fin qui, hanno trovato meno spazio. Il turn-over adottato dal trainer marchigiano sarà quasi totale e riguarderà almeno nove/undicesimi rispetto alla formazione che sabato ha battuto l'Ascoli all'Arechi. Le uniche conferme ci saranno in porta e a centrocampo: tra i pali dovrebbe giocare ancora una volta Belec che si ritroverà di fronte i suoi ex compagni di squadra. In mediana, invece, il sacrificato dovrebbe essere Kupisz. Per il resto spazio a tante novità: Karo e Lopez saranno gli esterni difensivi con Mantovani e Veseli al centro. In mediana esordirà dal 1' Dziczek che farà coppia con Capezzi, altro ex dell'incontro. A sinistra, invece, Castori dovrebbe dare una chance ad uno tra Baraye e Antonucci, con quest'ultimo che sembra essere in vantaggio. In avanti Giannetti affiancherà Anderson che dopo il gol-vittoria segnato all'Ascoli va a caccia di continuità.