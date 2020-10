COPPA ITALIA. Sampdoria-Salernitana, i convocati di Castori Di Tacchio, Micai, Lombardi, Gondo e Bogdan restano a Salerno

Al termine della rifinitura effettuata a Genova, Castori ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. All'appello mancano Micai e Di Tacchio oltre agli infortunati Lombardi, Gondo e Bogdan. Il tecnico della Salernitana, come annunciato già nel post partita del match vinto contro l'Ascoli darà spazio a quei calciatori che hanno giocato di meno in campionato.

Di seguito la lista dei convocati per Sampdoria-Salernitana:

Portieri: Adamonis, Belec, Guerrieri

Difensori: Aya, Baraye, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli

Centrocampisti: Anderson, Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone

Attaccanti: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.