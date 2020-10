Sampdoria-Salernitana, Castori: «Un premio per i miei ragazzi» Il tecnico alla vigilia del match di Coppa Italia: «Dobbiamo giocarcela con spensieratezza»

“Domani farò delle rotazioni perché veniamo da tre partite in una settimana e sabato la squadra ha speso tante energie su un campo molto pesante. Darò spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione perché i ragazzi meritano di avere questa occasione. Sarà una partita da vivere con serenità ed un buon test per dare minutaggio a chi ne ha bisogno”. Queste le parole del mister Fabrizio Castori alla vigilia di Sampdoria – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “La gara di domani sarà una bella vetrina ed anche un premio per la squadra. Dobbiamo giocarcela con spensieratezza, provando a fare del nostro meglio. Sono molto contento della crescita della squadra e credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento”.