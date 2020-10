Reggiana, aumentano i contagi: a rischio la sfida di Salerno Sono 29 i contagiati nel gruppo squadra degli emiliani che potrebbero partire con la Primavera

È sempre più a rischio la sfida dell'Arechi tra la Salernitana e la Reggiana che, da calendario, si dovrebbe disputare sabato pomeriggio. Nel gruppo emiliano, infatti, si è sviluppato un focolaio che ha contagiato ben 29 persone. L'ultimo aggiornamento fornito dal club parla di 22 calciatori e 7 componenti dello staff colpiti dal Covid. "Dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli sono emersi due nuovi casi di positività al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff", la nota pubblicata dalla Reggiana che già sabato aveva chiesto ed ottenuto il rinvio della sfida casalinga contro il Cittadella. Il protocollo prevede che ogni società può richiederlo soltanto una volta, dunque gli emiliani dovranno presentarsi obbligatoriamente all'Arechi per evitare di perdere a tavolino. In alternativa la Reggiana potrebbe partire per Salerno con la formazione Primavera, in modo da onorare comunque la sfida. Ma tutto verrà deciso nei prossimi giorni, anche in base ai risultati degli ultimi tamponi che verranno effettuati al gruppo squadra.