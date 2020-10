Salernitana-Reggiana, Castori: «Spiace per la loro emergenza» Il tecnico dei granata: «Dobbiamo ancora migliorare molto gli automatismi di squadra»

“Veniamo dalla partita di Coppa Italia nella quale abbiamo onorato al meglio la competizione contro un avversario di categoria superiore. Sono soddisfatto della squadra, siamo rimasti fino alla fine in partita e ho avuto ottime indicazioni per il futuro. Peccato per l’infortunio ad Andre Anderson che speriamo in ogni caso di recuperare quanto prima”. Queste le parole del tecnico Fabrizio castori alla vigilia di Salernitana – Reggiana.

“Dispiace per la situazione emergenziale che ha coinvolto la Reggiana, il mio lavoro è preparare la squadra e la partita. Non ho ancora deciso l’undici con cui partiremo, siamo in una fase iniziale della stagione, abbiamo bisogno di mettere minuti importanti nelle gambe e dobbiamo ancora migliorare molto gli automatismi di squadra”.