Salernitana-Reggiana, gli emiliani valutano il rinvio a domani La squadra non è partita per Salerno ma potrebbe giocarsi un'ultima carta

La speranza della Reggiana di riuscire a mettersi in viaggio per Salerno è svanita in nottata. Ma la società emiliana potrebbe comunque giocarsi un'ultima carta per evitare di essere sconfitta a tavolino. Il protocollo, infatti, consente la possibilità per la squadra ospite di chiedere un rinvio del match di 24 ore in attesa di conoscere l'esito dei tamponi. Uno scenario che ha preso quota in mattinata e che è in questi minuti è al vaglio della Reggiana che entro le 12 potrebbe ufficializzare la propria richiesta attraverso una nota ufficiale.

Il club emiliano, come è noto, è stato colpito dal Covid che ha contagiato 29 tesserati, 22 dei quali calciatori. L'ultimo aggiornamento relativo alla situazione dei tamponi, però, risale alla giornata di martedì. Non è da escludere che in questi giorni la società possa aver recuperato qualche tesserato. Per poter scendere in campo all'Arechi, però, la Reggiana dovrà avere a disposizione almeno 13 calciatori, come previsto dal protocollo. Molto, dunque, potrebbe essere legato all'esito dei tamponi effettuati nel pomeriggio di ieri a tutto il gruppo squadra emiliano. In ogni caso entro mezzogiorno la Reggiana dovrebbe chiarire ufficialmente la propria posizione.