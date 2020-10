Salernitana-Reggiana, partita "fantasma" all'Arechi La squadra ospite non raggiungerà Salerno, gli aggiornamenti in tempo reale

Aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

ORE 16.45: L'arbitro Matteo Marchetti, trascorsi 45' e constatata l'assenza della Reggiana, decreta la fine del match. Martedì il verdetto del giudice sportivo che, con ogni probabilità, darà la vittoria a tavolino ai campani. Ma dall'Emilia hanno già fatto sapere che ci sarà ricorso.

ORE 16: I granata hanno appena iniziato una seduta di allenamento sul prato dell'Arechi.

ORE 15.55: La Salernitana è appena entrata sul terreno di gioco insieme al tecnico Fabrizio Castori e a tutto il suo staff.

ORE 15.45: Al momento nessun calciatore della Salernitana è sceso sul terreno di gioco. Soltanto Tutino ha effettuato un breve sopralluogo per poi rientrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Dal "serpentone" sono spuntati per qualche istante anche Manolo Pestrin, collaboratore tecnico di Fabrizio Castori e il segretario Massimiliano Dibrogni.

La Salernitana è arrivata pochi minuti prima delle 15 allo stadio Arechi dove, questo pomeriggio, andrà in scena la partita "fantasma" contro la Reggiana. I calciatori, nonostante l'annunciato forfait della formazione emiliana, sono giunti nell'impianto di via Allende a bordo del bus sociale. Probabile che nel pomeriggio possano effettuare una seduta di allenamento. L'arbitro Matteo Marchetti alle 16 fischierà comunque l'inizio della partita e, poi, dovrà attendere 45' per accertare la mancata presenza della formazione ospite. La società emiliana intorno alle 13 ha ufficializzato il suo forfait a causa dell'emergenza Covid: ad oggi, infatti, sono ancora 23 i casi positivi riscontrati nel gruppo squadra della Reggiana, 18 dei quali sono calciatori. La formazione allenata da Massimiliano Alvini sabato contro il Cittadella aveva già usufruito del jolly che consente - una volta per club - di richiedere il rinvio del match causa Covid.

La Salernitana, intanto, ha comunicato i calciatori inseriti nella distinta che è stata consegnata al direttore di gara:

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Karo, Iannoni, Barone, Dziczek, Capezzi, Giannetti, Veseli, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori.