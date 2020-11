Salernitana, a Ferrara senza Lopez. Castori: "Test di qualità" Il tecnico marchigiano ha presentato Spal-Salernitana in conferenza stampa

È la vigilia di Spal-Salernitana, l'anticipo della settima giornata del campionato di Serie B e i granata raggiungeranno Ferrara senza Walter Lopez. Fastidio muscolare per l'uruguagio nell'ultimo allenamento sostenuto al centro sportivo "Ultimo Minuto" e Lopez salta la trasferta, definita come un test di qualità da Fabrizio Castori: "Quella di domani è una delle tante partite difficili di questo campionato. - ha spiegato il tecnico della Salernitana - La Spal ha un tasso tecnico elevato con molti giocatori di qualità e di esperienza, sarà un banco di prova importante. Abbiamo usato questa sosta forzata per recuperare energie dopo aver disputato diverse partite ravvicinate. Abbiamo alcuni giocatori importanti fuori, ma chi giocherà dovrà dimostrare di meritare la sua chance. In linea generale la squadra sta bene, siamo pronti per affrontare una partita difficile contro una squadra molto forte. Il campionato è molto lungo e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Marino è un bravissimo allenatore e merita grandissimo rispetto". Castori dovrà fare a meno anche di André Anderson, Cedric Gondo e Cristiano Lombardi. Noie muscolari per i tre calciatori.