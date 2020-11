Salernitana-Reggiana, la Lega B: "Nessuna competenza" "Chiesta alla FIGC uniformità nei regolamenti anti Covid dei campionati", ecco il comunicato

Consiglio direttivo della Lega B in mattinata e convocato d'urgenza, prima dell’assemblea. Si è discusso del caso Salernitana-Reggiana e nel corso del dibattito la Lega ha ribadito tre aspetti. "Il consiglio per la gara Salernitana-Reggiana non aveva competenza a deliberare in proposito, in quanto trattasi di diritti soggettivi nella esclusiva disponibilità delle società di Lega B destinatarie del regolamento a volta a volta interessate. - si legge nel comunicato ufficiale - In forza di quanto sopra non risponde al vero che il Consiglio direttivo abbia respinto l’istanza della Reggiana negandogli il rinvio ma si è solo limitato a ritenerla non esaminabile per difetto di competenza, stanti le ragioni sopra indicate. Si auspica un intervento del legislatore federale per disciplinare la materia oggi regolata da singoli provvedimenti di Lega sia in A che in B che in C". Richiamo, quindi, alla FIGC, da parte della Lega B per "una uniformità nei regolamenti anti covid dei campionati".