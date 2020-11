Furto subito da Djuric, arrestato un 35enne di Eboli Spere con la carta di credito: una da tremila euro in una pescheria

L'11 settembre scorso, l'attaccante della Salernitana, Milan Djuric, aveva subito il furto di un borsello, prelevato dall'auto del bosniaco nel parcheggio del centro sportivo "Mary Rosy", quartier generale dei granata, durante una seduta di allenamento. Dopo la denuncia, a seguito di quanto accaduto, erano state acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per risalire all'idenità dell'autore e nelle scorse ore è stato arrestato un 35enne di Eboli, ritenuto responsabile del furto. L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. La carta di credito di Djuric è stata utilizzata per varie spese: tra queste una da tremila euro avvenuta in una pescheria. L'autore della frode perpretata a Djuric è ora agli arresti domiciliari.