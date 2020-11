Spal-Salernitana: le probabili formazioni I granata con un successo volerebbero al primo posto in classifica, Castori punta sulla continuità

La sfida di questa sera (ore 21) in casa della Spal può valere il primato per la Salernitana che, dopo l'ottimo avvio in campionato, va a caccia di continuità. Castori spera di ricevere risposte importanti da un gruppo che, dopo aver brillato nel primo tour de force stagionale, sabato è rimasto a guardare per l'ormai noto “caso Reggiana”. Il tecnico di Tolentino, in ogni caso, ripartirà dalle certezze: avanti con il 4-4-2 e spazio alla formazione che tanto bene ha fatto nelle precedenti uscite. L'unica novità (forzata) sarà l'impiego di Veseli al posto di Lopez che non è partito per Ferrara a causa di un problema fisico. Per il resto, davanti a Belec, saranno Gyomber ed Aya a guidare il pacchetto arretrato con Casasola sull'out di destra. Di Tacchio e Schiavone agiranno in mediana con Kupisz e Cicerelli sulle corsie esterne. In avanti spazio alla coppia Tutino-Djuric.

Le probabili formazioni

(stadio Mazza - ore 21)

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Sa. Esposito, Sala; Valoti; Di Francesco, Se. Esposito. In panchina: Thiam, Galeotti, Ranieri, Okoli, Spaltro, Sernicola, Tunjov, Missiroli, D'Alessandro, Brignola, Seck, Moro. Allenatore: Marino.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino Djuric. In panchina: Adamonis, Baraye, Bogdan, Karo, Mantovani, Capezzi, Dziczek, Iannoni, Antonucci, Barone, Giannetti. Allenatore: Castori:

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (assistenti: Zingarelli e Annaloro – IV uomo: Amabile)