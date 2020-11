A Ferrara controllo della polizia nel ritiro della Salernitana Su richiesta dell'Asl di Roma hanno verificato la posizione di Mantovani

La ripresa degli allenamenti in programma domani al Mary Rosy sarà l'occasione per analizzare cosa non ha funzionato venerdì sera in casa della Spal. Castori, dopo il 90esimo, aveva ammesso con onestà i tanti errori commessi dalla sua squadra che, rispetto alle precedenti uscite, ha fatto più di un passo indietro. Alla ripresa mancheranno i cinque Nazionali che hanno risposto alla convocazione delle rispettive rappresentative.

Intanto mentre la squadra lavora sul campo, la società è alle prese con diversi aspetti burocratici legati ai tamponi. Proprio alla vigilia della partita di Ferrara, infatti, la Salernitana ha ricevuto in ritiro un controllo. Come riportato dal sito salernitananews, il club avrebbe ricevuto la visita delle forze dell'ordine che hanno verificato la situazione sanitaria di Valerio Mantovani. Il difensore granata al rientro dalle vacanze estive era stato costretto ad osservare un periodo di quarantena dopo essere entrato in contatto con un positivo. All'Asl di Roma, però, non sarebbe risultato il documento relativo alla revoca della quarantena che è stato mostrato dal calciatore agli agenti arrivati nel ritiro emiliano per effettuare il controllo.

Il tutto, tra l'altro, capita in un periodo non felice per il co-patron Claudio Lotito, finito sotto la lente d'ingrandimento della magistratura per i risultati dei tamponi effettuati da alcuni calciatori della Lazio. La società biancoceleste si è affidata ad un centro di Avellino che è lo stesso che dallo scorso mese di maggio effettua i test anti-Covid anche ai calciatori della Salernitana.