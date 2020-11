Salernitana, attesa per la decisione sul "caso Reggiana" Molto potrebbe dipendere dal verdetto sulla partita Juventus-Napoli

Castori da oggi proverà a riordinare le idee e correggere i tanti errori commessi dalla Salernitana venerdì sera a Ferrara. Il tecnico del cavalluccio marino proverà a sfruttare la sosta per mettere benzina nelle gambe e riordinare le idee. Contro la Spal l'involuzione è stata evidente, sia dal punto di vista tattico che sotto il profilo comportamentale. Un atteggiamento che non è piaciuto al tecnico che già dopo il 90esimo ha ammesso le responsabilità collettive che hanno provocato la sconfitta. Tuttavia, mentre la squadra lavorerà sul campo, la Salernitana spera di ricevere buone notizie dal giudice sportivo. Tra domani e mercoledì, infatti, potrebbe arrivare la pronuncia sul caso Salernitana-Reggiana, la sfida che due settimane fa non si è disputata all'Arechi a causa dell'emergenza Covid che ha colpito gli emiliani. La società di Lotito e Mezzaroma, dopo il rinvio della scorsa settimana, spera nell'assegnazione del 3-0 a tavolino che, tuttavia, rappresenterebbe il primo tassello di una probabile e già annunciata battaglia legale da parte della Reggiana. Molto dipenderà anche dalla decisione che sarà presa sul caso di Juventus-Napoli, precedente simile che potrebbe fare giurisprudenza. In prima istanza il Giudice Sportivo ha concesso il 3-0 ai bianconeri ma la decisione in queste ore dovrà essere esaminata anche dalla Corte d'Appello. I partenopei puntano tutto sul certificato dell'Asl di Napoli che rappresenterebbe una disposizione prescrittiva. Quello della Reggiana non avrebbe la stessa valenza anche se la strategia difensiva degli emiliani punta a far valere il riconoscimento della forza maggiore, ossia i 23 casi Covid che hanno impedito al gruppo di partire per Salerno.