Salernitana, Castori si affida agli stacanovisti Aya, Belec e Casasola sono stati sempre schierati dal tecnico granata

Il tour de force iniziale del campionato di serie B non ha spaventato Fabrizio Castori che in poco più di un mese e mezzo ha schierato quasi sempre le stesse pedine. Una scelta tecnica ma, allo stesso tempo, anche un modo per testare la condizione atletica della sua Salernitana e consentirle di arrivare al top in meno tempo.

A guidare la classifica degli stacanovisti sono Aya, Belec e Casasola che in sei giornate sono stati sempre impiegati dal tecnico marchigiano e non sono mai stati sostituiti. Per loro 540' caratterizzati da un buon rendimento. Seguono a ruota i due titolarissimi del reparto offensivo: Djuric e Tutino sono partiti sempre dal 1', restando in campo quasi sempre. Il bosniaco ha collezionato 521', dieci in più rispetto al suo compagno di reparto che, però, con tre reti può vantare un centro in più rispetto al gigante di Tuzla. Tra gli stacanovisti spiccano anche gli esterni di centrocampo: Kupisz ha disputato 490', mentre Cicerelli 476'.

Chi, invece, ha saltato soltanto la prima partita di campionato per squalifica è Gyomber che nei successivi cinque turni non ha mai abbandonato il rettangolo verde. Minutaggio alto anche per Schiavone, Di Tacchio e Lopez che sono stati schierati con frequenza da Castori. Molto più staccati gli altri componenti della rosa che proveranno a sfruttare la sosta per migliorare la propria condizione e scalare posizioni nelle gerarchie tattiche della Salernitana.