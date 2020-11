Salernitana, Schiavone: risentimento al gemello destro Allenamento mattutino per i granata al "Mary Rosy". Domani il rientro nel quartier generale

Unica seduta mattutina per la Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy". I granata hanno sviluppato l'allenamento con una fase di riscaldamento seguita dal lavoro di forza in palestra ed esercizi di trasformazione a secco in campo. André Anderson e Walter Lopez sembrano destinati al rientro in gruppo, ma hanno lavorato a parte anche in mattinata. Differenziato per il jolly offensivo brasiliano e l'esterno difensivo uruguagio, ma anche per Cedric Gondo e Andrea Schiavone. Il centrocampista è limitato dal lieve risentimento al gemello destro, da rivalutare nel corso della settimana. Solo terapie, invece, per Cristiano Lombardi. Pomeriggio di pausa per la Salernitana. La rosa a disposizione di Fabrizio Castori si ritroverà domani: la prossima seduta è fissata alle 15, al Mary Rosy. La Salernitana tornerà in campo per una gara ufficiale il prossimo 23 novembre per il posticipo dell'ottava giornata di campionato. All'Arechi il Cavalluccio Marino ospiterà la Cremonese.