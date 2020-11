Verso Salernitana-Cremonese: fiducia a Bisoli, Braida nuovo dg Il tecnico parla al via della preparazione verso l'Arechi. In società ecco l'ex Milan e Barça

La Cremonese, prossima avversaria della Salernitana in campionato, ha ufficializzato l'ingresso di Ariedo Braida nel ruolo direttore generale. L'ex dirigente del Milan e del Barcellona è il nuovo dg del club lombardo con Paolo Armenia che diventa direttore operativo. Nel weekend scorso la Cremonese non ha cancellato i rumors di cambio in panchina. Il fanalino di coda dopo 7 turni conferma la fiducia a Pierpaolo Bisoli.

Il tecnico ha presentato così il lavoro settimanale nella pausa Nazionali: "Non c’è alcun dubbio che io e la squadra ci sentiamo in difetto verso la proprietà, la società, i tifosi. - ha spiegato l'allenatore della Cremonese - Mi sento in debito per i risultati fin qui raccolti, ma non cambio la idea né sul valore della squadra né sull’obiettivo posto in estate. È chiaro che devo trovare rimedi, senza tralasciare nulla. Però voglio anche ricordare che non è la situazione della passata stagione: allora erano tutte partite da dentro o fuori. Ora siamo in un momento particolare ma c'è margine di recupero. Il lavoro è l’unica medicina che conosco. Prendiamo atto che stiamo tradendo le aspettative: sono io il primo responsabile. Dobbiamo trovare la svolta, ma con lucidità".