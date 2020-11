Salernitana, Castori ritrova Schiavone, Lopez e Anderson Ancora ai box Gondo e Lombardi

La sosta per gli impegni delle Nazionali è arrivata, probabilmente, al momento giusto per la Salernitana. Castori ha, infatti, sfruttato questi giorni senza partite per riordinare le idee dopo il ko di Ferrara e provare a recuperare pedine che erano finite in infermeria. Ieri pomeriggio, in occasione dell'allenamento effettuato all'Arechi, il tecnico ha potuto riabbracciare Lopez, Anderson e Schiavone che hanno lavorato regolarmente con il gruppo. I primi due avevano saltato anche la sfida del Mazza mentre il centrocampista ex Bari si era fermato nei giorni scorsi per un problema muscolare. Bisognerà aspettare ancora un po', invece, per recuperare Gondo e Lombardi che sono ai box già da diverse settimane. Attesa che caratterizza anche la vicenda legata al match non disputato contro la Reggiana. Nemmeno ieri il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla sfida fantasma dell'Arechi, rinviando ulteriormente ogni decisione. Il verdetto dovrebbe arrivare giovedì prossimo, a venti giorni di distanza dalla data in cui si sarebbe dovuta disputare la sfida. La Salernitana spera nel 3-0 a tavolino, mentre la compagine emiliana è convinta di poter far prevalere la causa di forza maggiore che ha impedito al gruppo di partire per Salerno a causa dell'ondata di contagi da Covid che ha riguardato la Reggiana. Il precedente di Juventus-Napoli, per il quale anche in Appello è stato confermato il 3-0 in favore dei bianconeri, potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso la società di Lotito e Mezzaroma. Ma bisognerà attendere giovedì per capire quale sarà l'orientamento del giudice.