Salernitana: rebus Karo, Belec e Veseli titolari in Nazionale Domani toccherà a Dziczek che vuole mettersi alle spalle la sfortuna

Con Lombardi e Gondo ancora in infermeria, la Salernitana spera di non dover allungare la lista degli indisponibili. I riflettori sono puntati su Karo: il difensore cipriota sabato non ha giocato nel match vinto dalla sua Nazionale contro il Lussemburgo. Il calciatore di proprietà della Lazio ha accusato un problema nella rifinitura che ha costretto il ct della rappresentativa cipriota a non portarlo nemmeno in panchina. La speranza della Salernitana è che il problema non sia grave. Il difensore figura comunque nella lista dei convocati che partirà per il Montenegro ma le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Castori, intanto, sta seguendo a distanza le prestazioni dei calciatori granata impegnati con le rispettive Nazionali. Gyomber non è stato impiegato nel match di Nations League vinto dalla Slovacchia contro la Scozia. È partito titolare, invece, Veseli nella sfida tra Albania e Kazakistan. Belec ha difeso i pali della sua Slovenia nel match vinto contro il Kosovo. Domani, invece, scenderà in campo la Polonia U21 che nel match contro la Lettonia ritroverà Dziczek: il centrocampista, dopo il grande spavento, sta pian piano ritrovando la miglior condizione e l'impegno con la sua Nazionale potrebbe servire a mettere benzina nelle gambe.