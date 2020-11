Salernitana, riecco Anderson: il fantasista scalda i motori Dopo l'infortunio l'italo-brasiliano vuole provare a convincere Castori

Dopo il lampo decisivo realizzato contro l'Ascoli, sembrava destinato a scalare posizioni nelle gerarchie tattiche di Fabrizio Castori. Ma la sorte ha frenato André Anderson, costringendolo a trascorrere in infermeria le ultime tre settimane. Adesso, però, il problema al flessore accusato nel riscaldamento pre-gara del match di Coppa Italia con la Sampdoria sembra essere alle spalle e l'italo brasiliano ha voglia di recuperare il tempo perduto. La sua seconda avventura a Salerno, infatti, potrebbe rivelarsi decisiva per la sua consacrazione nel calcio italiano. Due anni fa in granata l'attaccante aveva impiegato quasi tutto il girone d'andata per avere una chance, rivelandosi prezioso nella seconda parte di stagione. Nell'ultimo campionato trascorso tra le fila della Lazio, invece, è rimasto spesso a guardare, collezionando una manciata di minuti con la formazione biancoceleste. Quest'anno, dunque, il 21enne vuole provare a ritagliarsi uno spazio importante per dimostrare di essere pronto per il calcio italiano. Il gol messo a segno con l'Ascoli ha confermato la qualità di Anderson che, adesso, dopo essersi messo alle spalle l'infortunio, ha voglia di provare a convincere Castori a dargli una chance. Da domani i granata torneranno ad allenarsi per iniziare a preparare la sfida di lunedì sera contro la Cremonese. Un appuntamento a cui guarda con attenzione anche Anderson che non vede l'ora di tornare ad essere protagonista con il cavalluccio marino sul petto.