Salernitana: Gondo verso il recupero, Lombardi ai box L'attaccante ha svolto lavoro atletico specifico con Lopez e Schiavone, nessun problema per Karo

Nessun problema per Karo che ha smaltito in tempi rapidi il fastidio muscolare accusato alla vigilia del match disputato dalla sua Nazionale con il Lussemburgo. Il difensore, infatti, ha svolto regolarmente la seduta di rifinitura e risulta disponibile per la sfida di Nations League contro il Montenegro in programma stasera. Castori, dunque, può tirare un sospiro di sollievo: la sosta, infatti, gli ha permesso di recuperare diverse pedine: Anderson questo pomeriggio ha lavorato regolarmente con il gruppo alla ripresa degli allenamenti al Volpe, mentre Lopez, Schiavone e Gondo hanno svolto lavoro atletico specifico. I primi due dovrebbero essere arruolabili per la sfida contro la Cremonese, mentre il terzo, che è fermo ai box da circa un mese, avrà bisogno di qualche giorno di lavoro in più. Soltanto fisioterapia, invece, per Lombardi che è ancora alle prese con i postumi del problema muscolare accusato in occasione del match di Vicenza. Nelle prossime ore il tecnico del cavalluccio marino ritroverà anche il difensore che, al pari degli altri Nazionali, rientreranno a Salerno per iniziare a preparare il match contro la Cremonese. Oggi pomeriggio, intanto, Dziczek ha disputato tutti i 90' nel match vinto dall'Under 21 polacca contro la Lettonia. Anche il centrocampista spera di avere una chance dal 1' contro i grigiorossi: lo scorso anno proprio all'Arechi contro i lombardi il polacco trovò il suo primo gol in Italia su calcio di rigore.