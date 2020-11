Salernitana-Reggiana, domani il verdetto sulla sfida fantasma Domani convocata anche l'assemblea della Lega B: il protocollo anti-Covid all'ordine del giorno

A venti giorni di distanza dalla “sfida fantasma” tra Salernitana e Reggiana, è atteso il verdetto del Giudice Sportivo sul match non disputato all'Arechi per l'assenza della formazione emiliana, colpita da 23 casi Covid. Dopo che il risultato è rimasto per settimane sub iudice, domani mattina l'avvocato Emilio Battaglia si pronuncerà sul caso. Probabile, considerato anche il precedente di Juventus-Napoli, che venga assegnato il 3-0 a tavolino in favore del cavalluccio marino. La Reggiana, come spiegato anche dal legale Eduardo Chiacchio, ha incentrato la sua strategia difensiva sulla causa di forza maggiore che non le ha permesso di partire per Salerno. Una condizione prevista dalle Noif e che gli emiliani proveranno a far valere. La Salernitana, dal canto suo, è convinta che il protocollo non lasci spazio ad interpretazioni e che il Giudice Sportivo non potrà far altro che assegnarle il 3-0 a tavolino.

Proprio il protocollo anti-Covid, però, domani sarà oggetto di discussione tra le società cadette. Il presidente della Lega B, Mauro Balata ha, infatti, convocato per domani alle 9.30 l'assemblea di Lega B che, tra i vari punti all'ordine del giorno, prevede la discussione sulla gestione dei casi di positività e rinvio gare. Le società analizzeranno il protocollo approvato nella scorsa estate e valuteranno l'applicazione di eventuali aggiornamenti. Nel corso dell'assemblea, inoltre, si discuterà della commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024 e dell'impatto del Covid nella gestione delle società.