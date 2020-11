Salernitana-Reggiana, rebus ricorso per gli emiliani Il cavalluccio marino arriverà alla sfida contro la Cremonese da seconda forza del campionato

Sono ore di riflessione in casa Reggiana dopo che il Giudice Sportivo ha assegnato agli emiliani la sconfitta a tavolino per il match di Salerno, non disputato causa Covid. La società sta valutando se impugnare o meno la decisione presa dall'avvocato Emilio Battaglia, presentando ricorso alla Corte sportiva d'Appello federale. La Reggiana, infatti, è già riuscita ad evitare il punto di penalizzazione in quanto il giudice ha riconosciuto l'eccezionalità del caso. Un aspetto accolto con soddisfazione dal club che, a questo punto, potrebbe anche decidere di fermarsi alla prima pronuncia. Intanto, dopo la vittoria a tavolino ottenuta, la Salernitana è balzata al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista Empoli. Una posizione che, se da un lato esalta il buon avvio di stagione del cavalluccio, dall'altro carica di significati la sfida di lunedì sera contro la Cremonese. All'Arechi, contro il fanalino di coda del campionato, i granata affronteranno un esame di maturità importante. Lo sa bene Castori che in questi giorni ha lavorato soprattutto sulla testa dei suoi calciatori, chiamati a riscattare il passo falso in cui la Salernitana era incappata prima della sosta contro la Spal.