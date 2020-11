Salernitana-Cremonese, Castori sfida i fantasmi del passato I granata dovranno riuscire a dare continuità al buon inizio di stagione

Probabilmente non lo dirà mai apertamente. Ma Fabrizio Castori sa bene che lunedì sera all'Arechi contro la Cremonese, la sua Salernitana affronterà il primo, vero esame di maturità del campionato. I granata, nonostante la sosta, ci arrivano di slancio e con il vento in poppa dei tre punti a tavolino che hanno spinto al secondo posto il cavalluccio marino. Va da sé che la sfida con i lombardi rappresenterà un test chiave per la stagione della Salernitana: un risultato positivo contro il fanalino di coda del campionato, garantirebbe molte certezze in più e consentirebbe ai granata d'iniziare il tour de force con il piede giusto. Tra l'altro nel recente passato, spesso, la società granata non è mai riuscita a dare continuità ad un buon inizio di stagione. Partenze sprint, infatti, c'erano già state con Bollini, Colantuono e Ventura ma poi, giornata dopo giornata, la Salernitana non era mai riuscita a tenere il passo. Nella sua prima esperienza a Salerno, tra l'altro, lo stesso Castori aveva iniziato bene la stagione, salvo poi entrare in crisi proprio all'ottava giornata. Ce n'è abbastanza, dunque, per considerare un esame importante la sfida di lunedì con la Cremonese, alla quale i granata arriveranno anche con il vantaggio di conoscere già i risultati delle avversarie.