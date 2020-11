Salernitana-Cremonese, i convocati granata: riecco Gondo Cicerelli recupera, out Veseli e Karo per scelta tecnica

Non ci sono Karo e Veseli, affaticati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Ma Castori per la sfida di domani sera tra Salernitana e Cremonese recupera Anderson, Gondo, Lopez e Schiavone. In lista anche Cicerelli che nelle ultime ore aveva accusato un lieve dolore per uno scontro di gioco in allenamento. Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico granata al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Mantovani, Lopez;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Giannetti, Tutino.