Salernitana-Cremonese 2-1, Djuric e Kupisz regalano la vetta I granata soffrono ma riescono a ribaltare il risultato con due colpi di testa

La Salernitana soffre ma batte in rimonta la Cremonese e si prende la vetta della classifica. I granata disputano una brutta partita ma riescono a rimetterla sui binari giusti. Dopo 46 secondi gli ospiti sono già avanti con Valzania che fa secco Belec. Poi i grigiorossi avrebbero almeno tre palle per raddoppiare ma il portiere granata è superlativo e tiene in piedi il cavalluccio marino. Al 29' arriva il pari con Djuric che spinge in fondo al sacco un tiro-cross di Tutino. Nella ripresa la Cremonese gioca meglio ma è la Salernitana a trovare il gol-vittoria con Kupisz che manda in testa alla classifica la squadra di Castori.

SALERNITANA-CREMONESE 2-1

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber, Aya, Lopez; Kupisz (41' st Schiavone), Capezzi (1' st Dziczek), Di Tacchio, Anderson (20' st Cicerelli); Tutino (41' st Bogdan), Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Gondo, Iannoni, Barone, Giannetti, Antonucci, Baraye. Allenatore: Castori.

CREMONESE (3-5-2): Volpe; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea, Valzania, Castagnetti (1' st Gustafson), Gaetano (34' st Ceravolo), Crescenzi (46' pt Valeri); Ciofani (41' st Buonaiuto), Celar. In panchina: Alfonso, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Nardi, Schirone. Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Ros di Pordenone (Assistenti: Tardino e Yoshikawa - IV uomo: Marchetti)

RETI: 1' pt Valzania (C), 29' pt Djuric (S), 25' st Kupisz (S)

NOTE. Ammoniti: Bianchetti (C), Castagnetti (C), Crescenzi (C), Casasola (S), Kupisz (S). Angoli: 3-10. Recupero: 2' pt - 4' st

50' - Triplice fischio.

49' - Cremonese pericolosissima: angolo battuto dalla sinistra, il portiere dei grigiorossi si tuffa ma manca la sfera d'un soffio, Bogdan salva e libera l'area di rigore.

48' - Ultimo assalto della Cremonese: anche il portiere Volpe nell'area di rigore.

45' - 4' di recupero.

41' - Doppia sostituzione per la Salernitana: entrano Schiavone e Bogdan, escono Kupisz e Tutino. La Cremonese cambia Ciofani con Buonaiuto.

34' - Esce Gaetano, entra Ceravolo.

30' - Ammonito Kupisz.

28' - Cross dalla destra di Zortea, testa di Gaetano, Belec blocca.

27' - Clamoroso errore di Cicerelli che serve un assist involontario per Celar che calcia forte, Belec si distende e devia in angolo.

25' - GOL SALERNITANA - Cross dalla sinistra di Lopez, Kupisz colpisce di testa e batte Volpe: granata avanti.

22' - Cicerelli prova subito ad "accendere" la Salernitana: cross dalla sinistra per Djuric che non riesce ad impattare.

20' - Secondo cambio per la Salernitana: esce Anderson, entra Cicerelli.

17' - Ammonito Casasola.

14' - Punizione di Lopez, Volpe buca l'uscita, Tutino colpisce di testa, Ravanelli in ripiegamento difensivo salva la Cremonese.

9' - Ci prova Gaetano, Belec blocca senza problemi.

5' - Discesa di Zortea che tenta la conclusione, Belec vola e devia in calcio d'angolo.

1' - Primo cambio per la Salernitana: esce Capezzi, entra Dziczek.

SECONDO TEMPO

46' - Primo cambio nella Cremonese: esce Crescenzi, entra Valeri.

45' - 2' di recupero.

43' - Ammonito Crescenzi che nello scontro di gioco con Aya si è anche infortunato e sarà costretto a lasciare il campo.

33' - Miracolo di Belec su colpo di testa ravvicinato di Terranova: il portiere granata prima respinge con il corpo e poi con la mano tira fuori dalla porta la palla.

31' - Ammonito un componente della panchina della Salernitana.

30' - Intervento duro di Castagnetti su Anderson, l'arbitro concede il fallo ma grazia il centrocampista grigiorosso tra le proteste della Salernitana.

29' - GOL SALERNITANA - Al primo vero affondo la formazione granata pareggia: Kupisz sfonda sulla destra, palla a Tutino che tenta la conclusione, Djuric s'inserisce e di testa trova il pareggio.

26' - Cremonese vicinissima al raddoppio: Ciofani crossa dalla destra, la palla attraversa tutta l'area e arriva a Gaetano che prova a calciare in corsa, Belec esce e gli chiude lo specchio.

24' - Cremonese ancora pericolosa: botta dal limite di Gaetano che si perde alta sulla traversa. Salernitana, fin qui, non pervenuta.

17' - Ammonito Castagnetti.

13' - Ammonito Bianchetti.

7' - Volpe anticipa Tutino in uscita ma si scontra con Volpe e rischia il pasticcio.

3' - Clamorosa occasione per il 2-0 della Cremonese: Belec anticipa in uscita Zortea, la palla arriva a Gaetano che da ottima posizione spara alto sulla traversa a portiere battuto. Inizio horror della Salernitana.

1' - GOL CREMONESE - Al primo affondo i grigiorossi trovano il vantaggio con Valzania che approfitta di una sponda di Ciofani e di destro trova il gol dell'1-0.

1' - Fischio d'inizio all'Arechi: è iniziata Salernitana-Cremonese.

Salernitana e Cremonese sono sul rettangono verde dell'Arechi. I granata vanno a caccia di un successo per riscattare il passo falso di Ferrara e agganciare l'Empoli al primo posto in classifica; i lombardi non hanno mai vinto e devono fare punti per lasciare l'ultimo posto in classifica. Due novità nell'undici del cavalluccio marino: Castori lancia Anderson sull'out mancino e Capezzi in mediana al posto di Cicerelli e Schiavone. Per il resto confermati i titolarissimi. Non è da escludere che a gara in corso i granata possano passare al 4-3-1-2 con Anderson alle spalle di Tutino e Djuric. All'Arechi anche i co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma.