Salernitana, sospiro di sollievo: negativi tutti i tamponi Nella serata di ieri era stata comunicata la positività di Karo

La Salernitana tira un sospiro di sollievo: dopo la positività di Antreas Karo, i tamponi a cui sono stati sottoposti i tesserati stamattina, hanno dato esito negativo per tutti. Adesso i test, come prevede il protocollo, saranno ripetuti ogni 48 ore fino al match di domenica contro il Cosenza. Ieri sera, pochi minuti dopo il triplice fischio, la società granata aveva comunicato il contagio del difensore che era rientrato sabato a Salerno dopo aver risposto alla chiamata della Nazionale cipriota. Domenica Karo era stato escluso dalla lista dei convocati, ufficialmente per motivi tecnici. Ma nella serata di lunedì è stata comunicata la sua positività al Covid.