Ritorna Granatissimi su 696: ospite il co-patron Mezzaroma In collegamento Skype anche David Mounard e l'avvocato Ciro Romano

Ritorna questa sera alle 21 su Ottochannel 696 "Granatissimi", la trasmissione dedicata alla Salernitana. Nel corso della puntata previsto un intervento telefonico del co-patron granata Marco Mezzaroma. In collegamento Skype ci saranno l'ex attaccante David Mounard e l'avvocato Ciro Romano. Ampio spazio al successo conquistato ieri all'Arechi contro la Cremonese, che è valso il primato in classifica. Come sempre, parola ai tifosi: abbiamo raccolto le vostre opinioni sulla prestazione dei granata e sul primo posto in classifica. Si parlerà anche dei controlli anti Covid effettuati dai tesserati dopo la positività al Covid del difensore Karo. In studio insieme a Carla Polverino ci saranno gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. Sarà possibile intervenire in diretta telefondando allo 800919002 o inviando un messaggio allo 342/8725223. Vi aspettiamo sul canale 696 DTT e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/ . Una puntata da non perdere.