Salernitana, Aya e Lopez in dubbio per Cosenza Domenica, alle 21, la sfida contro la squadra di Occhiuzzi al "San Vito - Gigi Marulla"

Al centro sportivo Mary Rosy ecco due campanelli d'allarme per Fabrizio Castori verso la sfida di domenica sera, la trasferta di Cosenza. Il tecnico della Salernitana deve fare i conti con gli infortuni rimediati da Ramzi Aya e Walter Lopez. Il centrale difensivo soffre per i postumi di un affaticamento muscolare, mentre l'esterno uruguagio ha svolto solo lavoro differenziato, al pari di Aya, a causa di una pregressa distorsione alla caviglia. Difficoltà, quindi, per il reparto difensivo granata, già privo di Andreas Karo, positivo al covid-19 dalle ore precedenti alla sfida vinta in rimonta con la Cremonese. Cristiano Lombardi prosegue nel percorso di terapie e il ritorno in campo sembra ancora distante. La Salernitana ha lavorato con una fase di riscaldamento tecnico ed esercitazioni su situazioni di gioco e con una partita a tutto campo sviluppata in due tempi da quindici minuti. I tesserati del Cavalluccio Marino si ritroveranno domani alle 14.30.

La designazione arbitrale - La gara tra il Cosenza e la Salernitana sarà diretta da Federico Dionisi di L'Aquila con Giuseppe Macaddino di Pesaro e Gamal Mokhtar di Lecco assistenti e Daniele Paterna di Teramo quarto uomo.