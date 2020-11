LIVE. Cosenza-Salernitana 0-0 Granata in emergenza: diverse novità nell'undici titolare - Segui la diretta testuale

La diretta testuale di Cosenza-Salernitana

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritello, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera; Bahlouli; Baez, Carretta. In panchina: Motosevic, Corsi, Schiavi, Bouah, Ba, Petrucci, Kone, Petre, Sueva, Sacko, Gliozz. Allenatore: Occhiuzzi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Mantovani, Gyomber, Bogdan; Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz; Anderson; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Iannoni, Barone, Capezzi, Giannetti, Baraye. Allenatore: Castori

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila - assistenti: Macaddino e Mokhtar - IV uomo: Paterna

1' - Fischio d'inizio

LA GARA

Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco del San Vito-Marulla.

Il capitano del Cosenza, Bruccini ha depositato un fascio di fiori in memoria di Diego Armando Maradona. Prima del fischio d'inizio sarà osservato anche un minuto di raccoglimento.

IL PRE-PARTITA. Diverse novità in casa Salernitana dove Castori deve fare i conti con l'emergenza in difesa. Il tecnico granata cambia modulo e si schiera a specchio 3-4-1-2): in difesa esordio dal 1' per Bogdan e Mantovani che agiranno nel terzetto con Gyomber. Kupisz agirà da quarto di sinistra e Casasola sul versante opposto. In mediana spazio alla coppia Dziczek-Di Tacchio, mentre Anderson sarà il trequartista alle spalle di Tutino e Djuric.