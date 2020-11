Cosenza-Salernitana 0-1,Castori: «Grande prova, voliamo basso» Il tecnico granata: «Non abbiamo concesso nulla, ottime risposte da chi aveva giocato meno»

La gioia per il primato è tanta. Ma Fabrizio Castori, dopo il successo conquistato dalla Salernitana a Cosenza preferisce restare con i piedi per terra. «Viviamo di partita in partita. Questa vittoria vale tantissimo, abbiamo messo in mostra grandi miglioramenti e una maturità tattica. Nel primo tempo abbiamo creato occasioni importanti. Poi dopo il vantaggio abbiamo legittimato il risultato con un atteggiamento straordinario. È stata una grande prestazione, non abbiamo concesso nulla con Belec mai protagonista, anzi ci siamo permessi anche di non chiudere la partita. Non abbiamo concesso nulla ad una squadra pericolosa in contropiede come il Cosenza grazie ad un atteggiamento attendista ma anche aggressivo. Assenze? Non è giusto lamentarsi, è stata un’opportunità importante per i calciatori meno impiegati e che hanno fatto bene. Anderson? È un calciatore di squilibrio, in grado di farci fare il salto di qualità. Schierato in quella zona del campo ha fatto bene e ha potuto esprimere maggiormente le sue qualità. Tutino? Ha fatto un gran gol. È un giocatore che ho voluto fortemente. Quando ha perso quel pallone ho tremato ma era stanco, non ne aveva più e avevo già pensato di sostituirlo».