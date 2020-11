Salernitana, il Cosenza preannuncia reclamo per il "caso Ba" Domani il Giudice Sportivo potrebbe non omologare il risultato

Clamoroso al Marulla. E stavolta non c'entra il sigillo di Tutino che ha permesso alla Salernitana di espugnare il campo dei calabresi. A far notizia è il preannuncio di reclamo che sarà presentato nelle prossime ore dalla società rossoblu per il "caso Ba". Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti: al 30' della ripresa Occhiuzzi ha optato per una tripla sostituzione: dentro Sacko per Carretta, Petre per Bittante e Ba per Bruccini. Dal campo, però, quest'ultimo non esce e, quindi, il Cosenza si ritrova a giocare per quindici secondi con dodici calciatori. Situazione segnalata dalla panchina granata e gioco interrotto. L'arbitro Dionisi di L'Aquila, quindi, fa uscire Bruccini e ammonisce il neo entrato Ba che quattro minuti dopo viene espulso per doppia ammonizione per un fallo su Tutino. La decisione dell'arbitro, dunque, secondo il Cosenza avrebbe condizionato in negativo la partita: i silani ritengono ingiusta la prima ammonizione del francese che sarebbe stato autorizzato ad entrare sul rettangolo verde dal quarto uomo. Di qui la decisione, comunicata con una nota ufficiale, di presentare ricorso.

«La Società Cosenza Calcio inoltrerà agli organi competenti della giustizia sportiva un preannuncio di reclamo in merito all’episodio avvenuto al minuto 75 del secondo tempo della gara Cosenza – Salernitana che ha portato all’espulsione del calciatore Abou Malal Ba. I vertici della società, con il supporto dell’area legale, hanno richiesto gli atti di gara per valutare se e in che misura vi siano state negligenze e/o violazioni delle norme regolamentari tali da ledere il corretto svolgimento della partita».

Domani il Giudice Sportivo potrebbe non convalidare il risultato, come era accaduto già qualche settimana fa per Salernitana-Reggiana. Da valutare, però, anche il discorso legato agli slot delle sostituzioni. Se, infatti, il cambio Bruccini-Ba non venisse considerato insieme agli altri due, il Cosenza avrebbe sforato il limite dei tre slot previsto dal regolamento. Molto, dunque, dipenderà da quanto è stato riportato nel referto dal direttore di gara di Salernitana-Cosenza.