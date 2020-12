Cosenza-Salernitana, risultato "sub iudice" e multa ai silani Dal comunicato emerge che i calabresi hanno utilizzato più delle tre interruzioni per i cambi

Resta sub iudice il risultato di Cosenza-Salernitana. Il Giudice Sportivo di serie B, dopo che la società calabrese ha preannunciato reclamo per un presunto errore tecnico dell'arbitro, non si è pronunciato sul match vinto 1-0 dai granata al “Marulla”. Un atto formale in attesa di studiare i documenti che dovranno essere inviati dalla società calabrese entro la giornata di domani. Ma dal referto del direttore di gara è emerso già un aspetto significativo. Il Cosenza, infatti, è stato multato con un'ammenda di 5mila euro “per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 Circolare n. 9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste”. Confermata anche la squalifica di Ba che era stato espulso “per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.