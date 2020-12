Brescia-Salernitana, Castori: «Inizia un ciclo durissimo» Il tecnico: «Affrontiamo una squadra importante che avrà motivazioni fortissime»

Può essere un momento cruciale per la stagione della Salernitana che domani a Brescia affronterà il primo banco di prova del tour de force che la vedrà impegnata nei prossimi venti giorni. «Abbiamo tante partite fino a gennaio, è un periodo cruciale del campionato», ha ammesso Fabrizio Castori presentando la sfida di domani contro i lombardi. «Tanti impegni ravvicinati esigono sforzi non solo a livello fisico ma anche mentale. Abbiamo recuperato Lopez, speriamo di recuperare Schiavone e Ceseli per martedì. Servono risorse umane per poter affrontare questo ciclo difficile. La squadra arriva bene al match contro il Brescia, il morale è alto, la condizione fisica è buona. Tuttavia affrontiamo una squadra che viene dalla serie A e che ha grandi qualità. Hanno cambiato allenatore e questo può rappresentare un'arma a doppio taglio. Abbiamo grandissimo rispetto del Brescia, ha una rosa importante, di qualità. Avere giocatori come Donnarumma e Bisoli fuori è sicuramente un problema. Ma avranno motivazioni forti. Noi, causa maltempo, ci siamo allenati al Volpe sul sintetico ma abbiamo fatto una settimana di carico anche perché poi non ci sarà più la possibilità dio lavorare sulla parte fisica. È importante il recupero dei calciatori che sono fuori, adesso serviranno in molti».

Inizia una fase importantissima per la stagione della Salernitana. «Conterà la condizione, la disponbilità di risorse umane. Sono venti giorni importanti, il campionato può esprimere una bella svolta. Chi esce bene da questo ciclo già può fare delle considerazioni. E' presto per fare qualsiasi discorso. Magari già alla fine del girone d’andata si può tirare un bilancio. Adesso inizia un ciclo impegnativo al massimo. Meglio vivere alla giornata e non stare a fare tante considerazioni».

A breve la Salernitana avrà a disposizione anche Cheick Keita, calciatore che effettuerà un periodo di prova con la Salernitana. «Io non l’ho ancora visto, so che deve venire in prova, so che dobbiamo valutarlo ma ancora non l’ho conosciuto».