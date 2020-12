LIVE | Frosinone-Salernitana 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Maiello, Carraro, Beghetto; Rohdén; Ciano, Parzysek. Iacobucci, Capuano, Gori, Boloca, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Kastanos. Allenatore: Nesta

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Giannetti, Djuric. In panchina: Adamonis, Gondo, Schiavone, Tutino, Cicerelli, Karo, Iannoni, Anderson, Bogdan, Dziczek, Veseli. Antonucci. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato)

ARBITRO: Abbattista di Molfetta – assistenti: Raspolini e Berti /IV uomo: Marini

NOTE. Angoli: 0-1

7' - Capezzi appoggia per Di Tacchio che tenta la conclusione, Bardi blocca nonostante la deviazione di un difensore ciociaro.

2' - Angolo dalla destra di Capezzi, Casasola colpisce di testa ma non riesce a indirizzare bene la sfera.

1' - Fischio d'inizio

Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo. Tutto pronto allo Stirpe per il fischio d'inizio di Frosinone-Salernitana.

IL PRE-GARA. Castori (che seguirà la partita dalla Tribuna per squalifica) rinuncia a Tutino: l'attaccante della Salernitana non era al meglio e partirà dalla panchina. In avanti sarà Giannetti a far coppia con Djuric. Davanti a Belec conferma per il terzetto formato da Aya, Gyomber e Mantovani; a centrocampo Casasola e Lopez saranno gli esterni con Capezzi e Kupisz nel ruolo di mezzali e Di Tacchio perno di centrocampo. Il Frosinone cambia leggermente modulo: Nesta schiera i ciociari con il 3-4-1-2: davanti a Bardi linea a tre composta da Salvi, Szyminski e Curado; Maiello e Carraro saranno i due interni di centrocampo con Zampano e Beghetto sulle corsie esterne. Rodhen agirà da trequartista alle spalle di Ciano e Parzysek. Il Frosinone, dopo Novakovich deve fare i conti con la positività al Covid di altri due tesserati che, naturalmente, non saranno della partita. Fischio d'inizio alle ore 21. In tribuna anche il co-patron granata Marco Mezzaroma.