Salernitana, Castori pronto a riabbracciare Coulibaly Mercato - Il centrocampista dell'Udinese sarà il primo rinforzo per i granata

In estate era stato vicinissimo a indossare la maglia della Salernitana. Poi, però, l'Udinese scelse di dargli fiducia e il trasferimento all'ombra dell'Arechi di Mamadou Coulibaly sfumò. In Friuli il centrocampista senegalese, dopo aver iniziato la stagione da titolare, è uscito fuori dai radar del tecnico Gotti, anche a causa di un problema fisico che lo ha costretto a mordere il freno per qualche settimana. Castori stravede per lui ed è pronto a riabbracciare il 21enne per la terza stagione consecutiva.

In precedenza, infatti, il tecnico marchigiano lo ha allenato già a Carpi e Trapani. Due esperienze nelle quali Coulibaly, nonostante la giovane età, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante: in Emilia il calciatore ha collezionato 16 presenze, mettendo a segno due gol mentre in Sicilia è sceso in campo 17 volte, trovando la via del gol sempre due volte. Castori lo ha richiesto espressamente alla società e l'operazione sarà chiusa alla riapertura del calciomercato.