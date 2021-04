Salernitana, riecco Gondo. Mezzaroma al "Mary Rosy" Sotto lo sguardo del co-patron granata, il recupero dell'attaccante verso il match con il Venezia

Allenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy" e la seduta dei granata è stata seguita dal co-patron, Marco Mezzaroma. Anche sotto lo sguardo della presidenza il lavoro dei ragazzi di Fabrizio Castori, pronti al rush finale, nella lotta per la promozione diretta in Serie A. Il tecnico marchigiano ritrova Cedric Gondo. L'attaccante ivoriano ha lasciato la lista degli infortunati, di chi lavora a parte. Ritorno in gruppo per Gondo, ancora terapie per Ramzi Aya e Mamadou Coulibaly. Reda Boultam ha accusato un affaticamento muscolare e ha svolto solo lavoro atletico specifico in compagnia di Guido Guerrieri. Domani, alle 10.30, la Salernitana si ritroverà per la seduta di rifinitura, nel giorno della vigilia del match con il Venezia, in programma sabato, all'Arechi, con calcio d'inizio alle 14.