Salernitana, appello di Marchetti: «Sostenete il club, sponsorizzate le maglie» L'appello dell'amministratore unico: «Percorrete con noi questo itinerario ribelle e sognatore»

«Invito chi vuole percorrere con noi questo itinerario ribelle e sognatore, a manifestare le sue intenzioni per un sostegno alla Salernitana che sulle nostre maglie granata avrà il giusto spazio per essere a tutti noto». E' l'appello rivolto attraverso una nota stampa dall'amministratore unico della Salernitana, il generale Ugo Marchetti. Un messaggio indirizzato all'imprenditoria locale e non, affinché sposi il progetto granata sponsorizzando le divise ufficiali del cavalluccio marino.

«E’ un convinto progetto dell’U.S. Salernitana 1919, ma anche un sua straordinaria ambizione, fare in modo che l’affascinante avventura del ritorno della squadra nel campionato di serie A, dopo quasi un quarto di secolo, costituisca anche il mezzo per diffondere nel territorio nazionale – ma perché no, perché non crederci, e perché non sognare, anche fuori dei nostri confini – l’immagine della nostra splendida città insieme alle meraviglie incomparabili delle terre salernitane; per richiamare alle menti la eccezionalità della sua gente, la sua caparbietà e la creatività e la genialità connotazioni autenticamente singolari che hanno alimentato nel tempo, l’arte, la scienza, l’imprenditoria; uno strumento che riaccenda e riporti nei cuori, chi siamo , chi siamo stati e che cosa saremo in futuro.

Si dirà che questo progetto va oltre i limiti della realtà, ma può dire questo solo chi non ci conosce e non sa di cosa siamo capaci; per questo invito chi legge e vuole percorrere con noi questo itinerario ribelle e sognatore, a manifestare le sue intenzioni per un sostegno alla Salernitana che sulle nostre maglie granata avrà il giusto spazio per essere a tutti noto.

Gli interessati possono contattare l’ufficio marketing all’indirizzo: marketing@ussalernitana1919.it», il messaggio pubblicato sul sito ufficiale e che porta la firma dell'amministratore unico Ugo Marchetti.