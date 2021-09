Sassuolo-Salernitana 1-0, Berardi condanna i granata al quinto ko Il cavalluccio marino disputa una grande prova ma incassa il gol nell'unico errore

Una bella Salernitana cade, immeritatamente, in casa del Sassuolo. Al Mapei Stadium decide un gol messo a segno da Berardi all'ottavo minuto della ripresa. Ma i granata tornano a casa con tanti rimpianti sia per il gioco che per le occasioni create. Nel primo tempo il cavalluccio marino ha subito fatto tremare Consigli (2') con Gyomber ma il portiere non si è lasciato superare. L'occasione migliore per il pari, però, è capitata a Bonazzoli: l'attaccante si è inserito su di un retropassaggio ed ha provato a superare Consigli di tacco, Rogerio ha salvato sulla linea di porta. Ghiotta anche la chance capitata sulla testa di Simy che da ottima posizione ha concluso alto di testa. Al triplice fischio fa festa il Sassuolo. La Salernitana prosegue il percorso di crescita ma la classifica piange ancora.

SASSUOLO-SALERNITANA 1-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Maldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (36' st Harroui), Lopez; Berardi (36' st Defrel), Djuricic (44' st Kyriakopoulos), Boga (25' st Traoré); Raspadori (25' st Scamacca). A disposizione: Vitale, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Henrique. Allenatore: Dionisi

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber (38' st Zortea), Strandberg, Gagliolo, Ranieri (29' st Jaroszynski); M. Coulibaly, Di Tacchio (18' st Obi), L. Coulibaly; Kastanos; Djuric (18' st Simy), Gondo (18' st Bonazzoli). A disposizione: Fiorillo, Veseli, Schiavone, Kechrida, Bogdan, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Castori

ARBITRO: Giua di Olbia – assistenti: Rossi e Mastrodonato – IV uomo: Abbattista – Var: Mazzoleni – Avar: Volpi

RETI: 8' st Berardi (Sas)

NOTE. Ammoniti: Lopez (Sas), Ranieri (Sal), Ferrari (Sas), Gondo (Sal), Scamacca (Sas), Bonazzoli (Sal). Angoli: 4-8. Recupero: 1' pt - 5' st

51' - Triplice fischio: il Sassuolo batte 1-0 la Salernitana, decide il gol di Berardi.

45' - 5' di recupero

44' - Esce Djuricic, entra Kyriakopoulos.

43' - Ammonito Bonazzoli.

41' - Salernitana vicina al pari: cross di Strandberg, Simy impatta di testa ma la palla esce d'un nulla. Nella circostanza l'attaccante, forse, poteva fare qualcosa in più.

38' - Esce Gyomber, entra Zortea.

36' - Cambio nel Sassuolo: esce Frattesi, entra Harroui. Esce anche Berardi, entra Defrel.

29' - Esce Ranieri, entra Jaroszynski.

28' - Conclusione violentissima di Scamacca, Belec ci mette i guantoni e respinge.

27' - Ci prova Traoré dal limite, Belec blocca.

25' - Cambio nel Sassuolo: esce Raspadori, entra Scamacca. Esce Boga, entra Traoré.

23' - Conclusione dalla distanza di Bonazzoli, Consigli blocca in due tempi.

23' - Ancora Salernitana intraprendente: sponda di Obi, conclusione di Gagliolo, Consigli blocca.

21' - Salernitana vicinissima al gol: Bonazzoli ci prova di tacco, la palla supera Consigli ma Rogerio salva sulla linea di porta.

18' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Djuric, Gondo e Di Tacchio, entrano Simy, Bonazzoli e Obi.

18' - Rogerio va via sulla sinistra a Gyomber, palla al centro per Raspadori, Belec in tuffo basso riesce ad anticipare l'attaccante neroverde.

15' - Frattesi lancia in area Raspadori che tenta la conclusione, Belec respinge e Gagliolo libera l'area.

8' - GOL SASSUOLO: Boga va via a Gyomber sulla sinistra, palla al centro per Berardi che di testa fa 1-0.

5' - Maldur ci prova dalla distanza, palla che esce alla destra di Belec.

3' - Djuric ruba palla a Chiriches, prova a servire in area Gondo ma il difensore neroverde riesce a recuperare e a deviare in extremis in corner.

1' - Si riparte al Mapei Stadium.

Squadre in campo: tutto pronto per il secondo tempo di Sassuolo-Salernitana.

SECONDO TEMPO

49' - Si chiude il primo tempo al Mapei Stadium: Sassuolo e Salernitana vanno al riposo sul risultato di parità.

47' - Rivista la decisione: l'intervento di Gagliolo è sul pallone, revocato il rigore al Sassuolo.

46' - Rigore per il Sassuolo: contatto in area tra Gagliolo e Frattesi: check in corso. Giua va al Var.

45' - 1' di recupero.

38' - Ci prova due volte Kastanos, il primo tiro viene respinto da Frattesi, il secondo viene bloccato da Consigli.

36' - Ammonito Gondo.

31' - Ammonito Ferrari.

29' - Ammonito Ranieri.

28' - Bella azione della Salernitana che calcia a rete con Mamadou Coulibaly, Consigli si distende e salva in angolo ma il gioco era fermo per fuorigioco.

22' - Sassuolo pericolosissimo con Frattesi che raccoglie una respinta della difesa granata e calcia a rete, la palla esce di poco alla destra di Belec.

19' - Ripartenza del Sassuolo, Boga ci prova a giro, palla che esce alla sinistra di Belec.

18' - Ancora Salernitana intraprendente: cross dalla sinistra, sponda di Djuric per Gondo che appoggia per Gyomber, il tiro del difensore viene deviato e bloccato da Consigli.

17' - Sassuolo pericoloso con un tiro a giro di Lopez, Belec vola e devia in angolo.

15' - Ammonito Lopez

15' - Salernitana ancora pericolosa: Ranieri sfonda a sinistra e crossa per Djuric che appoggia per Gondo, l'attaccante colpisce in semirovesciata, Ferrari salva di petto sulla linea.

12' - Boga calcia dal limite dell'area di rigore, palla alta sulla traversa.

11' - Il Sassuolo prova a farsi vedere dalle parti di Belec con Djuricic che calcia d'esterno da posizione defilata, il portiere granata blocca senza problemi.

2' - Salernitana vicina al gol: Coulibaly appoggia per Gyomber che calcia di prima intenzione, Consigli si distende e devia in angolo. Ottimo avvio dei granata.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match

Squadre in campo: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Sassuolo-Salernitana. Sono oltre 2500 i tifosi granata al Mapei Stadium che si stanno facendo sentire tantissimo.

IL PRE-GARA. Novità nell'undici titolare della Salernitana: dentro Kastanos alle spalle di Djuric e Gondo. Turno di riposo per Kechrida, da capire se in difesa Castori sceglierà di posizionarsi a quattro con Gyomber esterno o se sarà Mamadou Coulibaly ad agire da esterno di centrocampo. In mediana spazio anche a Di Tacchio con Lassana Coulibaly. Conferme per Ranieri, Strandberg e Gagliolo. Il Sassuolo si schiera con il 4-2-3-1: Berardi, Djuricic e Boga giocheranno alle spalle di Raspadori.