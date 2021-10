Venezia-Salernitana 1-2, Colantuono: «Vittoria fondamentale, Ribery da clonare» Il tecnico esulta: «Abbiamo reagito alla grande»

Prima gioia per Stefano Colantuono che, dopo l'esordio da incubo contro l'Empoli, ha conquistato il primo successo alla guida della Salernitana. «Avevamo bisogno di questi punti, ma soprattutto di certezze. Le avevo viste nel primo tempo, dove abbiamo giocato bene, ma siamo andati in svantaggio. Il gol del Venezia ci ha complicato tutto, però abbiamo reagito applicando bene ciò che abbiamo preparato in settimana», le parole del tecnico ai microfoni di Dazn. «Se vogliamo salvarci dobbiamo difenderci bene e ripartire, provare a prendere gli avversari nella loro metà campo. Ce la possiamo giocare con le concorrenti, ma c’è tanto lavoro da fare. Ribéry? Andrebbe clonato perché è incredibile. Le decisioni dell’arbitro non le commento e non commento le lamentele di Zanetti e del presidente, sono liberi di parlare e di esternare perplessità. Hanno visto qualcosa di sbagliato e lo hanno esternato, personalmente non ho visto nulla di strano. Con il Var il margine di errore si è ridotto».