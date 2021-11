LIVE | Salernitana-Juventus 0-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Zortea; Bonazzoli, Simy. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Schiavone, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Bogdan, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini;Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Arthur, Morata, Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge, Rugani, Rabiot, De Winter, Soule. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

RETI: 21' pt Dybala (J)

NOTE. Ammoniti: Gagliolo (S). Angoli: 0-2.

28' - Punizione di Cuadrado dal vertice sinistro dell'area di rigore, Belec salva, sulla ribattuta si avventa Chiellini che spinge il pallone in fondo al sacco. L'arbitro va a rivederla al Var e annulla il raddoppio per fuorigioco di Kean.

26' - Ammonito Gagliolo.

21' - GOL JUVENTUS - Scambio nello stretto tra Kulusevski e Dybala, l'argentino fa secco Belec con su sinistro letale cge non lascia scampo al portiere della Salernitana.

15' - Primo squillo della Salernitana: cross dalla destra di Kechrida, testa di Simy che esce di un nulla alla sinistra di Szczesny.

9' - Cuadrado per Dybala che tenta la conclusione dal limite, Belec blocca in presa bassa.

6' - Juventus pericolosa nell'area granata: sponda di Kean per Kulusevski che calcia a giro, la palla esce d'un soffio alla destra di Belec.

4' - Ci prova Dybala con un tiro da fuori area, Belec blocca senza problemi.

2' - Ingenuità di Veseli che regala subito un calcio d'angolo alla Juventus.

1' - Fischio d'inizio

Squadre in campo: scenografia da brividi in Curva Sud dove gli ultra granata metttono in scena "L'ammore o' vero"

IL PRE-GARA. Salernitana in campo con il 4-4-2: niente da fare per Ribery che non va nemmeno in panchina al pari di Obi. Davanti a Belec spazio a Zortea, Gyomber, Gagliolo e Veseli. In mediana torna dal 1' Capezzi accanto a Lassana Coulibaly con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne. In avanti tocca a Simy e Bonazzoli.