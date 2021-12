LIVE / Milan-Salernitana 1-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida di San Siro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernàndez; Kessié, Bakayoko; Saelemaekers, Dìaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo-Touré, Tonali, Ibrahimovic, Conti, Kalulu, Maldini, Messias, Krunic, Gabbia. Allenatore: Pioli

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Zortea, Di Tacchio, Schiavone, L. Coulibaly; Ribéry, Simy. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli, Djuric, Kastanos, Obi, Kechrida, Capezzi, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono

ARBITRO: Giua di Olbia

RETI: 5' pt Kessié (M).

NOTE. Angoli: 1-1.

10' - Leao calcia dal limite, Belec blocca senza problemi.

5' - GOL MILAN - Rossoneri subito avanti: Leao va via sulla sinistra prima a Zortea e poi a Veseli, palla al centro per Kessié che batte Belec.

1' - Fischio d'inizio: il Milan gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: è tutto pronto a San Siro per il fischio d'inizio di Milan-Salernitana: ospiti in campo con la maglietta biancoceleste, maglia nera con bordi rossi per i padroni di casa.

IL PRE-GARA. Colantuono sorprende tutti e cambia modulo per la sfida contro il Milan: granata in campo con il 3-5-1-1: Ribery agirà a supporto dell'unica punta Simy. In difesa spazio alla difesa della serie B: davanti a Belec giocano Veseli, Gyomber e Bogdan. A centrocampo Schiavone è il perno centrale con Di Tacchio e Lassana Coulibaly mezzali e Zortea e Ranieri esterni. Il Milan di Pioli scende in campo con il 4-2-3-1: parte dalla panchina Ibrahimovic, al suo posto gioca Pellegri. Alle 15 il fischio d'inizio. Ci saranno 4mila tifosi a spingere la Salernitana a San Siro.