COPPA ITALIA. Genoa-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Genoa-Salernitana (sedicesimi di Coppa Italia)

GENOA (3-5-2): Semper; Biraschi, Bani, Vazquez; Sabelli, Hernani, Galdames, Portanova, Cambiaso; Destro, Ekuban. A disposizione: Andrenacci, Marchetti, Sirigu, Vanheusden, Behrami, Masiello, Cassata, Criscito, Touré, Ghiglione, Melegoni, Kallon, Pandev. Allenatore: Shevchenko.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan: Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Vergani, Djuric. A disposizione: Belec, Guerrieri, Gyomber, Motoc, Ranieri, Kalombo, L. Coulibaly, Russo, Obi, Cannavale, Gondo, Simy. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Serra di Torino (Moro/Gualtieri). IV uomo: Maggioni. Var: Di Paolo (Galetto)

IL PRE-GARA. Sedicesimi di Coppa Italia a Marassi: in campo Genoa e Salernitana, due squadre che in campionato non stanno attraversando un momento facile e che sono coinvolte nella lotta salvezza. Colantuono e Shevchenko si affidano al 3-5-2: nei granata esordio tra i pali per Fiorillo; in difesa spazio a Delli Carri, Gagliolo e Bogdan. Di Tacchio sarà il perno centrale con Schiavone e Kastanos ai suoi fianchi e Kechrida e Jaroszynski esterni. Davanti esordio da titolare per Vergani accanto a Djuric.