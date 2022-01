Salernitana, impresa di cuore: Djuric e Kastanos espugnano Verona I granata conquistano tre punti d'oro in chiave salvezza

Nel momento più difficile della stagione la Salernitana sbanca 2-1 il campo del Verona e torna in corsa per la salvezza. I granata, privi di otto calciatori alle prese con il Covid, disputano una partita di grande sacrificio, riuscendo ad imporsi in un campo che è stato sempre ostile al cavalluccio marino. Dopo aver chiuso avanti il primo tempo con un rigore trasformato da Djuric, la Salernitana ha subito il pari di Lazovic al 18' della ripresa. Ma sette minuti dopo è riuscita a trovare il gol vittoria con una punizione imparabile di Kastanos che non ha lasciato scampo a Pandur. Nel finale la formazione scaligera è rimasta anche in dieci per l'espulsione di Ilic. E al tripice fischio la Salernitana ha potuto, finalmente, fare festa.

VERONA-SALERNITANA 1-2

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale (39' st Tameze), Gunter, Ceccherini; Depaoli (14' st Barak), Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone (14' st Kalinic). In panchina: Chiesa, Kivila, Ruegg, Pierobon, Florio. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli (39' st Kechrida), Gyomber, Gagliolo; Zortea (26' st Delli Carri), M. Coulibaly (31' st Capezzi), Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Djuric, Gondo (31' st Bonazzoli). In panchina: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila

RETI: 29' pt rig. Djuric (S), 18' st Lazovic (V), 25' st Kastanos (S)

NOTE. Espulso al 43' st Ilic (V). Ammoniti: Kastanos (S), Gyomber (S), Di Tacchio (S), Gunter (V). Angoli: 17-4. Recupero: 1' pt - 7' st

52' - Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio: la Salernitana espugna il "Bentegodi" con le reti di Djuric e Kastanos.

48' - Prova a ripartire la Salernitana con Jaroszynski che arriva in area ma calcia sull'esterno.

47' - Ammonito Gunter.

45' - 7' di recupero.

44' - Ammonito Di Tacchio.

43' - Rosso diretto per Ilic che ha applaudito l'arbitro dopo un fallo commesso su Djuric.

41' - Verona vicinissimo al pari: Lazovic appoggia per Barak che calcia di prima intenzione, Gagliolo salva in angolo a Belec battuto.

39' - Cambio nel Verona: esce Casale, entra Tameze. Nella Salernitana esce Veseli, entra Kechrida.

34' - Verona pericolosissimo: Veloso crossa basso dalla linea di fondo, Kalinic si avventa sulla sfera e colpisce di tacco, la palla attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo.

31' - Doppio cambio nella Salernitana: esce M. Coulibaly, entra Capezzi. Esce Gondo, entra Bonazzoli.

27' - Sinistro dalla distanza di Lasagna, Belec si distende e devia a lato.

26' - Cambio nella Salernitana: esce Zortea che ha subito una botta al piede, entra Delli Carri.

25' - GOL SALERNITANA - Eurogol di Kastanos che disegna una traiettoria imparabile su calcio piazzato anche grazie ad una deviazione di Lasagna: granata di nuovo avanti.

22' - Grossa occasione per la Salernitana che non riesce a sfruttare un contropiede con Zortea.

18' - GOL VERONA: Veloso serve in area Lazovic che approfitta di uno scivolone di Veseli e di destro batte Belec.

16' - Risponde il Verona: Lazovic appoggia per il neo entrato Barak che dal dischetto dell'area di rigore spara alto.

15' - Salernitana pericolosa: Gondo vede l'inserimento di Zortea che da buona posizione calcia alto sulla traversa.

14' - Doppio cambio per il Verona: entrano Kalinic e Barak, escono Simeone e Depaoli.

12' - Azione manovrata della Salernitana, ci prova Zortea dalla distanza ma la conclusione dell'esterno viene bloccata senza problemi da Pandur.

5' - Ancora Verona pericoloso con Lazovic, la palla anche grazie ad una deviazione termina in corner.

2' - Subito Verona pericoloso: Lasagna vede l'inserimento di Ceccherini che viene fermato in area da Gyomber.

1' - Si riparte al Bentegodi.

SECONDO TEMPO

46' - Fine primo tempo al Bentegodi: si va al riposo con la Salernitana avanti 1-0 sul Verona grazie al rigore trasformato da Djuric.

45' - 1' di recupero.

38' - Salernitana vicina al raddoppio: cross di Jaroszynski, testa di Gondo, Pandur vola e devia in calcio d'angolo.

35' - Ammonito Gyomber.

34' - Ci prova ancora la Salernitana sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Gondo controlla in area e appoggia per Di Tacchio che calcia forte ma di molto a lato.

30' - Fallo di Kastanos su Ilic: punizione dal limite per il Verona e giallo per il cipriota. Dal calcio piazzato ci prova Veloso, palla alta sulla traversa.

29' - GOL SALERNITANA - Djuric batte forte e centrale, palla sotto la traversa: granata avanti

28' - Rigore per la Salernitana per un contatto in area di rigore tra Gunter e Gondo.

24' - Ci prova Lasagna con una conclusione a giro, Belec blocca.

23' - È un assedio dei padroni di casa che in meno di 25 minuti hanno collezionato otto tiri dalla bandierina ma, per il momento, regge il bunker granata.

18' - Verona ancora pericoloso: conclusione dal limite di Ilic, la palla rimbalza davanti a Belec che riesce a deviare in corner.

15' - Occasione sprecata dalla Salernitana che manovra bene al limite dell'area con Kastanos ma il servizio per Djuric è troppo lungo ed il bosniaco non riesce a calciare a rete.

10' - Monologo del Verona che è riuscito a schiacciare subito nella propria area di rigore la Salernitana.

6' - Ilic prima vince un rimpallo in area e poi tenta la conclusione che, deviata, s'impenna sopra la traversa.

5' - Verona pericoloso: cross dalla destra di Depaoli, Simeone anticipa Veseli e colpisce di testa, palla che esce d'un nulla anche grazie ad una deviazione del difensore granata.

4' - Si fa viva la Salernitana dalle parti di Pandur: girata in area di Gondo, il portiere scaligero blocca senza problemi.

2' - Angolo di Veloso, colpo di testa di Gunter: Belec blocca.

1' - Fischio d'inizio: parte forte il Verona che dopo 27 secondi calcia a rete con Veloso, Belec blocca.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

IL PRE-GARA. Arrivano le formazioni ufficiali di Verona-Salernitana: granata in campo con il 3-5-2 ma con diverse novità rispetto alle anticipazioni della vigilia. Tra i pali torna Belec, preferito a Fiorillo. In difesa Gyomber sarà il centrale con Veseli e Gagliolo ai suoi fianchi. Zortea e Jaroszynski saranno gli esterni di centrocampo, Di Tacchio agirà da perno centrale con Mamadou Coulibaly e Kastanos mezzali. Davanti tocca a Djuric e Gondo. In panchina con Colantuono anche cinque elementi della formazione Primavera.