Salernitana, contro la Lazio non ci saranno gli ultras: «Sofferto arrivederci» «Le ultime determinazioni non consentono di vivere la curva secondo il nostro modo di essere»

«Il nostro è solo un sofferto arrivederci, in attesa del ripristino delle precedenti condizioni». Gli ultras della Curva Sud Siberiano sabato non saranno sugli spalti dell'Arechi per la sfida tra la Salernitana e la Lazio. Con una nota diffusa attraverso i social, la parte più calda del tifo granata ha comunicato che in virtù delle nuove determinazioni, non entreranno allo stadio. Una decisione definita «sofferta» ma ritenuta necessaria. «Gli ultras della Curva Sud, considerate le ultime determinazioni assunte dagli organi competenti, che non consentono di poter vivere la curva secondo il nostro modo di essere, decidono di non entrare allo stadio. Il nostro è solo un sofferto arrivederci, in attesa del ripristino delle precedenti condizioni. Ritorneremo. Curva Sud Siberiano Salerno», la nota diffusa attraverso i social dai gruppi ultras della Salernitana che, come accaduto anche in altre città d'Italia, hanno sposato la linea della diserzione.