LIVE | Salernitana-Lazio, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Lazio

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Gondo, Bonazzoli. A disposizione: Guerrieri, Ruggeri, Cannavale, Russo, Perrone, De Lorenzo, Vergani. Allenatore: Colantuono.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Floriani, Lazzari, Vavro, Bertini, Leiva, Romero, Felipe Anderson, Muriqi, Moro. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Abisso di Palermo

IL PRE-GARA. La Salernitana affronterà in totale emergenza la sfida casalinga contro la Lazio. Senza sette calciatori positivi al Covid e diversi indisponibili, i granata vanno a caccia di una vera e propria impresa. Colantuono lancia dal 1' il baby Motoc nel terzetto difensivo e porta in panchina con Guerrieri, Ruggeri e Vergani anche quattro elementi della Primavera. Davanti a Belec comporranno il terzetto difensivo Delli Carri, Veseli e Motoc. Kechrida e Ranieri saranno gli esterni con Obi, Di Tacchio e Schiavone in mezzo al campo. Davanti coppia offensiva composta da Gondo e Bonazzoli.

La fotogallery di Carlo Giacomazza